«Сибсельмаш» легко обыграл «Старт» на втором групповом этапе ЧР по бенди

Новосибирский «Сибсельмаш» в первом матче второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом в группе 2 не испытал проблем в борьбе с нижегородским «Стартом», разгромив соперника со счётом 10:1.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 2
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 10:1 (5:0)
Голы: Леонов, 4 (1:0), Анисимов, 12 (2:0), Свиридов, 18 (3:0), Свиридов, 24 (4:0), Исалиев, 42 (5:0), Исалиев, 52 (6:0), Доровских, 65 (7:0, пен.), Леонов, 73 (8:0), Исалиев, 75 (9:0), Корев, 84 (9:1), Исалиев, 87 (10:1).