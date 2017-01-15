Столярчук: у меня не было намерения злорадствовать над погибшими в Иркутске

Украинский телекомментатор Андрей Столярчук прокомментировал своё резонансное высказывание во время мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
«Мне вся эта ситуация напомнила известный афоризм Канта: один смотрит в лужу и видит там грязь, а другой видит там отражение звёзд. Никакого намерения злорадствовать на тему смертей обычных людей в Иркутске, какой бы нелепой она ни была и к какому бы слою ни относились погибшие люди, у меня не было даже близко.
Обсуждение подобных вещей, а тем более злорадства по этому в эфире, является для меня неприемлемой вещью. Что касается моих слов, то каждый желающий может просмотреть запись трансляции и услышать, что ни в этой фразе, ни в её контексте, ни где-либо в гонке не было даже намёка на смерти в Иркутске. Про «боярышник», как российский «элитный, национальный, алкогольный напиток», я говорил в контексте его массового распространения в России, где изготавливают и пьют совершенно разные спиртосодержащие жидкости, которые продаются под названием «Боярышник», начиная от лосьонов и заканчивая средствами для чистки ванн и стеклоомывателей. Именно на высмеивание массового распространения всех этих «напитков» в русском народе и была направлена моя шутка», – приводит слова Столярчука Depo.