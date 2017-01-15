Гросс: российские биатлонисты ужасно провели последнюю «стойку»

Старший тренер мужской сборной России по биатлонуподелился впечатлениями от выступления своих подопечных в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.«Это была оптимистичная гонка. Сразу несколько спортсменов имели возможность попасть на подиум. Но для всех наших ребят заключительная „стойка“ была ужасной. Семь промахов на всех — это слишком много. Конечно, для Шипулина было важно получать информацию о том, сколько его отделяет от Свендсена, но более важно было контролировать отрыв от Крчмаржа.Бабиков и Елисеев получили необходимый день отдыха. На следующей неделе их ждёт три старта подряд, поэтому мы решили бережно отнестись к этим спортсменам. У нас не так много времени до чемпионата мира», — передаёт слова Гросса корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.