Малышко: больше переживал за «лёжку», а получилось всё наоборот

Россиянин, финишировавший 14-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, прокомментировал своё выступление.«Гонка сложилась удачно, если не считать последний рубеж. Вдвойне обидно, когда всё складывается так хорошо, а на последних секундах, когда надо чётко отработать, всё упускаешь. Больше переживал за „лёжку“, а получилось всё наоборот.Мне было комфортно держаться за лидерами в общей группе, потому что сегодня было много мокрого снега, и никто не хотел идти первым. Трасса тяжёлая, важно было не сломаться технически. После третьего круга почувствовал, что начал проседать.Мне очень приятно почувствовать себя среди лидеров. Это заряжает позитивной энергией и дальнейшей мотивацией», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.