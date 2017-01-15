Гараничев: при стрельбе снег попадал в диоптр и закрывал мушку

Россиянин, финишировавший 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, объяснил четыре ошибки на стрельбе.«Никакой ошибки по раскладке сил не было. Я шёл в своём темпе. Где надо наращивал его, а где не надо просто спокойно шёл и работал сам над собой. Чувствовал себя хорошо. Я ещё позавчера в спринте заметил, что сумел поймать свой ход и получается добавлять.Что касается промахов, то это всё мои ошибки. Пошёл снег большими хлопьями, при выстреле попадал в диоптр и закрывал мушку. Из-за этого я до конца не дорабатывал и допускал промахи», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.