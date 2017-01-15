Фуркад: в лучших мечтах не мог представить, что выиграю 10 из 13 гонок

Победитель гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге француз, одержавший десятую викторию в сезоне, подтвердил желание побить рекорд по этому показателю, принадлежащий норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену.«Конечно, я хочу превзойти рекорд Уле — 12 побед за сезон. Я не сражаюсь специально за статистические показатели, не слежу за ними слишком пристально, и без этого я остаюсь сконцентрированным и выступаю на высоком уровне. Знаю, что более 50 раз я был на верхней ступени пьедестала, также слежу за своей стрелковой статистикой, для меня этого достаточно. Также надеюсь сравняться с Бьорндаленом по итогам этого сезона по числу выигранных Кубков мира.Этот сезон пока для меня фантастический. Даже в лучших мечтах не мог представить, что выиграю 10 из 13 стартов. Я доволен работой над стрельбой со своим тренером, но три промаха сегодня — это было многовато. Я провёл великолепную неделю в Рупольдинге с женой и дочерью, которые мне помогают побеждать», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.