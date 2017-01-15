Крчмарж: перед последним спуском увидел, что Шипулин близко, и попытался настичь

Чех, замкнувший тройку призёров в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, рассказал, как ему удалось опередить в борьбе за третье место россиянина«Для меня это первый подиум, и я очень нервничаю. Сегодня я концентрировался на стрельбе, а на последнем круге старался держаться за Пайффером, но перед последним спуском увидел, что Антон близко, и попытался настичь его и обойти. Сегодня уникальный день для меня, но в Рупольдинге в прошлом году я был пятым в масс-старте, так что это подходящее место для меня, и такая погода как сегодня — отличная погода», — передаёт слова Крчмаржа корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.