Егоров — третий в гонке преследования на этапе Кубка мира по натурбану в Москве

Австриец Томас Каммерландер победил в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира по натурбану в Москве. Лучшим из россиян стал Александр Егоров, показавший третий результат. Среди женщин первенствовала итальянка Эвелин Лантхалер, а россиянка Людмила Астрамович стала четвёртой.
Натурбан. Этап Кубка мира. Москва, Россия
Мужчины. Гонка преследования
1. Томас Каммерландер (Австрия) — 37,38.
2. Алекс Грубер (Италия) — 37,46.
3. Александр Егоров (Россия) — 37,48…
5. Алексей Мартьянов (Россия) — 37,91.
Женщины. Гонка преследования
1. Эвелин Ланхалер (Италия) — 38,39.
2. Грета Пинггера (Италия) — 38,81.
3. Тина Унтербергер (Австрия) — 1.18,91.
4. Людмила Астрамович (Россия) — 39,74.
5. Светлана Заравина (Россия) — 40,79.