Крчмарж: российские биатлонисты тоже подписали письмо в адрес IBU

Чешский биатлонистрассказал, что члены сборной России были в числе 170 биатлонистов, подписавших письмо об ужесточении мер по борьбе с допингом, направленное в адрес Международного союза биатлонистов.«Я согласен со своей подругой по команде Габриэлой Коукаловой и всеми остальными, кто считает, что с допингом нужно бороться. Я подписал и письмо, где об этом говорилось. Но в письме и речи нет, что бороться надо против России. Там говорится о проблеме допинга в целом. Знаю, его подписали и биатлонисты сборной России тоже», — приводит слова Крчмаржа «Спорт-экспресс».