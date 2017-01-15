Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону, Акимова — 13-я

Финка Кайса Мякяряйнен одержала победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге. Второе место досталось чешке Габриэле Коукаловой, а замкнула тройку призёров француженка Мари Дорен-Абер. Лучший российский результат — 13-е место Татьяны Акимовой.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 30.58,0 (0).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +1.00,9 (2).
3. Мари Дорен-Абер (Франция) +1.23,1 (3).
4. Лаура Дальмайер (Германия) +1.32,7 (4).
5. Ханна Эберг (Швеция) +1.39,4 (1).
6. Ева Пускарчикова (Чехия) +1.49,9 (1).
7. Доротея Вирер (Италия) +1.50,9 (2).
8. Анаис Шевалье (Франция) +1.51,5 (1).
9. Марте Олсбу (Норвегия) +1.59,8 (1).
10. Лиза Витоцци (Италия) +2.04,6 (0)…
13. Татьяна Акимова (Россия) +2.16,7 (2)…
22. Ирина Услугина (Россия) +2.59,2 (1)…
33. Ульяна Кайшева (Россия) +3.38,3 (2).
34. Екатерина Глазырина (Россия) +3.40,1 (3).