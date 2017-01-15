Источник: Родченков опасается за свою жизнь

Бывший глава Московской антидопинговой лабораторииопасается за свою жизнь, так как после выхода документального фильма «Икар» американского режиссёра Брайана Фогеля он станет врагом номер один для президента России, сообщает Daily Mail в воскресном выпуске.В статье британского издания рассказывается об истории жизни Родченкова, который из признанного антидопингового специалиста в России стал самым известным беглецом в мире, так как раскрыл систему манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи, поддерживаемую государством. Родченков скрывается, так как опасается вмешательства в свою жизнь со стороны российских властей.Фильм «Икар» будет 20 января впервые показан на кинофестивале Sundance, который пройдёт в Парк-Сити.