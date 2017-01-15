Просвирнова — чемпионка Европы по шорт-треку на дистанции 1000 м

Россиянказавоевала золото на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Турине (Италия), Второй стала венгерка, третьей финишировала ещё одна российская спортсменкаРоссиянинзанял третье место на аналогичной дистанции среди мужчин. Первым и вторым финишировали представляющие Венгрию(1.25,964) и. Третьим к финишу пришёл, но позже голландец был дисквалифицирован за то, что на последнем вираже сбил Елистратова.Накануне Елистратов стал чемпионом Европы на дистанции 1500 метров, а Просвирнова на той же дистанции взяла серебро.