Коукалова: с каждой гонкой мне всё тяжелее и тяжелее бороться за подиум

Чешская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где она довольствовалась серебром.«Я рада, что стала более стабильной, чем в начале сезона, но с каждой гонкой мне всё тяжелее и тяжелее бороться за подиум. Второе место — отличный результат для моего состояния. Не знаю, в чём причина двух промахов. Я старалась концентрироваться на стрельбе, но что-то пошло не так. Я немного опасаюсь высоты Антхольца, так как у меня большой опыт работы на высоте, и я знаю, что там может произойти. Надеюсь, успею расслабиться и восстановиться за дни до следующего старта. Там очень красивое место с интересной природой», — передаёт слова Коукаловой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.