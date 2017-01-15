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Елистратов защитил титул чемпиона Европы по шорт-треку в многоборье

15 января 2017, воскресенье. 19:17. Другие
Россиянин Семён Елистратов защитил титул чемпиона Европы в многоборье на континентальном первенстве в Турине (Италия). После золота на дистанции 1500 метров и бронзы на дистанции 1000 метров Елистратов выиграл воскресный суперфинал на 3000 метров.

Благодаря этим результатам россиянин набрал 86 очков и стал победителем чемпионата Европы в многоборье. Вторым стал венгр Шандор Лю Шаолинь (71 балл), третье место у голландца Шинки Кнегта (54). На чемпионате Европы — 2016 в Сочи Елистратов первенствовал в многоборье, набрав 91 очко.

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Турин, Италия
Мужчины. 3000 м

1. Семён Елистратов (Россия).
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия).
3. Шинки Кнегт (Голландия).

Многоборье. Итоговая классификация
1. Семён Елистратов (Россия) – 86.
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 71.
3. Шинки Кнегт (Голландия) – 54…
8. Виктор Ан (Россия) – 17…
10. Александр Шульгинов (Россия) – 3.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Семён Елистратов
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15 января 2017, воскресенье
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