Елистратов защитил титул чемпиона Европы по шорт-треку в многоборье

Россиянин Семён Елистратов защитил титул чемпиона Европы в многоборье на континентальном первенстве в Турине (Италия). После золота на дистанции 1500 метров и бронзы на дистанции 1000 метров Елистратов выиграл воскресный суперфинал на 3000 метров.
Благодаря этим результатам россиянин набрал 86 очков и стал победителем чемпионата Европы в многоборье. Вторым стал венгр Шандор Лю Шаолинь (71 балл), третье место у голландца Шинки Кнегта (54). На чемпионате Европы — 2016 в Сочи Елистратов первенствовал в многоборье, набрав 91 очко.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Турин, Италия
Мужчины. 3000 м
1. Семён Елистратов (Россия).
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия).
3. Шинки Кнегт (Голландия).
Многоборье. Итоговая классификация
1. Семён Елистратов (Россия) – 86.
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) – 71.
3. Шинки Кнегт (Голландия) – 54…
8. Виктор Ан (Россия) – 17…
10. Александр Шульгинов (Россия) – 3.