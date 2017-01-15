FIS перенёс последний этап КМ по лыжным гонкам из Тюмени в Квебек

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Квебеке (Канада), о чём сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.Ранее финальный этап КМ, запланированный на 17-19 марта, должен был пройти в Тюмени, но Федерация лыжных гонок России приняла решение отказаться от проведения мероприятия из-за допингового скандала, связанного с докладом Ричарда Макларена.Помимо Квебека на проведение финального этапа КМ по лыжным гонкам также претендовали Эстерсунд (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).