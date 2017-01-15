«Уральский трубник» обыграл казанское «Динамо» в ЧР по хоккею с мячом

«Уральский трубник» из Первоуральска на своём льду обыграл казанское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом в группе I со счётом 4:2. До перерыва гости вели с минимальным преимуществом, но во втором тайме хозяева перехватили инициативу, сравняли счёт и выиграли встречу.«Уральский трубник» 18 января примет московское «Динамо», а казанцы на выезде в тот же день встретятся с «Енисеем» (Красноярск).«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Динамо» (Казань) – 4:2 (1:2).Голы: Герасимов, 23, Разуваев, 49, Почкунов, 69, Игошин, 74 — Бойко, 16, Волгужев, 42.