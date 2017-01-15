«Газпром-Югра» обыграл «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу

15 января «Газпром-Югра» наведался в гости к «Ухте», с которой сыграл в матче 13-го тура мужской Суперлиге чемпионата России по мини-футболу.Матч проходил в упорной борьбе, команды не оставляли друг другу много свободного пространства, отсюда и небольшое количество голов. Судьба матча решилась во втором тайме благодаря точному удару Владислава Шаяхметова.«Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:2 (1:1).Кузнецов (23) — Афанасьев (23), Шаяхметов (37).