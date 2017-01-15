Елистратов: счастлив, что после всех неприятных обстоятельств я вернулся

Российский спортсмен, защитивший титул чемпиона Европы по шорт-треку в многоборье, прокомментировал своё выступление на континентальном первенстве в Турине (Италия).«Я очень рад, что подтвердил статус среди сильнейших спортсменов. Первое место на пьедестале почёта — это вознаграждение за весь мой труд, за ежедневную работу. Я безумно доволен. Счастлив, что вернулся. У меня даже проскользнула слеза. Счастлив, что после всех неприятных обстоятельств я вернулся и смог повторить большой для меня и нашей команды успех», — сказал Елистратов в интервью программе «Все на матч».