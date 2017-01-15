Просвирнова: в шоке. Не ожидала. Не могу поверить в это

Российские спортсменки, ставшие призёрами чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье в Турине (Италия), эмоционально прокомментировали свой успех в эфире программы «Все на матч».«Я в шоке. Не ожидала. Не могу поверить в это», — сказала вице-чемпионка Европы Просвирнова.«Я целый год ждала этого. Хотела расплакаться ещё раньше, а сейчас эмоции уже совсем нахлынули и переполнили. Хочется сказать спасибо моей маме. Мама, я люблю тебя! Спасибо тебе за всё!» — отметила Константинова.