Карякин сыграл вничью с Раппортом в матче турнира в Нидерландах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом во втором туре международного турнира в Вейк-ан-Зее.
Шахматы. Международный турнир. Вейк-ан-Зее, Нидерланды
2-й тур
Сергей Карякин (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5.
Левон Аронян (Армения) — Вэй И (Китай) — 0,5:0,5.
Магнус Карлсен (Норвегия) — Радослав Войташек (Польша) — 1:0.
Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5.
Пентала Харикришна (Индия) — Башкаран Адхибан (Индия) — 1:0.
Люк ван Вели (Нидерланды) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1.