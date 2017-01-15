Российский велогонщик Поздняков: стал гражданином Азербайджана не из-за денег

Российский велогонщик, выступающий за азербайджанскую команду Synergy Baku, прокомментировал своё решение принять азербайджанское гражданство.«Азербайджан мне предоставил возможность для развития и в дальнейшем возможность выступать за сборную страны. Я два года провёл в российском проекте и ничего плохого сказать не могу, решение выступать за Азербайджан не имеет отношения к тому, что меня что-то не устроило в России. Я начал свою карьеру в Европе и до этого ни разу не был в российском проекте, большую роль сыграл этот фактор. То, что я не смог найти в российской команде, я нашёл в Баку, и мои результаты могут это подтвердить. Были ли деньги решающим фактором? Нет, чисто спортивные амбиции», — сказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Занфировым.В активе 27-летнего спортсмена четыре победы в профессиональных гонках в карьере. Кирилл ранее в течение нескольких сезонов выступал за азербайджанскую команду, а в сезоне-2015/16 вернулся в Synergy Baku после годичного перерыва.