Сливко побежит на первом этапе эстафеты в Антхольц-Антерсельве

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что на первом этапе эстафеты, который состоится на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, побежит недавняя дебютантка Виктория Сливко.
«Главное – подготовка к чемпионату мира. Мы проверим спортсменов в условиях высоты. При этом ни в коем случае нельзя выхолостить биатлонистов. Первая гонка у Сливко получилась неплохой. Разве что не хватило ей где-то спортивной наглости. Мы продолжим её привлекать. Именно Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце», — приводит слова Касперовича «Тюменская арена».