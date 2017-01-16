Мутко: почему в нарушении антидопинговых правил обвиняется только Россия?

Вице-премьер РФвыразил недоумение по поводу обвинений России в нарушении антидопинговых правил, в то время как к остальным странам такое пристальное внимание не приковано.«Почему обвиняется только Россия? У нас нет новых спортсменов. Серёжа Устюгов выступал на Олимпиаде в Сочи, Александр Легков до Сочи был лидером на протяжении пяти лет, выигрывал «Тур де Ски», входил в пятёрку лучших спортсменов мира.Мы не утверждаем, что Московская антидопинговая лаборатория или Российское антидопинговое агентство работали хорошо. Но нужно, чтобы все были объективны, а не так, как получилось с лёгкой атлетикой, когда мы выполняли все требования и никто не мог объяснить, чего ещё от нас хотят», — приводит слова Мутко ТАСС.