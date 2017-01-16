Зубков: в случае снега на ЧМ в Кенигзее немцы будут чинить препятствия россиянам

Президент Федерации бобслея Россиисчитает, что российские бобслеисты могли бы гораздо лучше выступить на чемпионате Европы, если бы немецким организаторам в последние два дня не «помогла» снежная погода. Подобные хитрости с уборкой снега российским спортсменам придётся учитывать и при подготовке к чемпионату мира, который перенесён из Сочи в Кенигзее (Германия).«На чемпионате мира, который пройдет в Германии, немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян. Они понимают, что Россия конкурентоспособна, поэтому в случае снежной погоды нам придётся очень непросто. Поэтому в оставшееся до главного турнира года время нам на тренировках надо ещё больше работать над увеличением стартовой скорости.Тем не менее к чемпионату мира мы подходим в боевом настроении — всё в наших руках», — приводит слова Зубкова ТАСС.О хитростях при уборке снега хозяевами чемпионата Европы рассказал также лидер мужской сборной России по бобслею. По его словам, снег из стартовой колеи качественно убирался только перед выступлениями немецких экипажей. А перед стартом россиян активность персонала в очистке трассы резко падала, что негативно отражалось на стартовой скорости – терялась минимум 0,1 секунды. По ходу дистанции отыграть стартовое отставание было практически невозможно.