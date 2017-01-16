Белорукова: безумно счастлива, не ожидала такого итога этапа Кубка мира

Российская лыжница, вместе с подругой по российской сборнойвыигравшая командный спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия), прокомментировала ощущения от победы.«Эмоций очень много, и они непередаваемые. Я безумно счастлива, не ожидала такого итога, это был верх желаний. Я на седьмом небе от счастья», — сказала Белорукова в интервью программе «Все на матч».До двух золотых медалей в Италии (Матвеева накануне победила в личном спринте) у российских лыжниц не было побед на этапах Кубка мира с января 2015 года.