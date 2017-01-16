Елистратов: Ан сказал, чтобы я свои слёзы никому не показывал

Российский спортсмен, защитивший титул чемпиона Европы по шорт-треку в многоборье, рассказал, как его поздравил шестикратный олимпийский чемпион, и признался, что ему было сложно сдержать слёзы.«Витя подъехал меня поздравить и сказал, чтобы я свои слёзы никому не показывал… А я просто не сдержался, я же человек, а не робот!2016 год действительно оказался для меня непростым, было очень много неприятных событий, и мне потребовалось определённое время, чтобы вернуться. Я никому ничего не пытаюсь доказать или показать, я просто тихо иду к своей цели, шаг назад — два вперёд. Мои победы и поступки скажут сами за себя. Я до слёз благодарен людям, которые мне помогали и помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями, я просто не имею права их подвести. Всегда, выходя на старт, я сам себе говорю: до конца, Семён, у тебя не будет второго шанса, до конца. Мои победы — это победы всех людей, которые вложили в меня хоть капельку своего труда, потому что один со многими вещами я бы просто не справился», — цитирует Елистратова «Р-Спорт».