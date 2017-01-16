Касперович подтвердил, что Логинов выступит на чемпионате Европы по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлонуподтвердил информацию о том, чтопримет участие в чемпионате Европы, который пройдёт с 23 по 31 января в Душники-Здруй (Польша). Александр одержал три победы подряд в гонках на этапах Кубка IBU. С ноября 2013-го по ноябрь 2016 года он отбывал дисквалификацию за допинг.«Мы следим за выступлениями Александра Логинова на Кубке IBU. Готовим этого спортсмена к полноценному сезону. Мы не хотим, чтобы он выступил на одном этапе Кубка мира и не показал результат. Мы обговаривали его подготовку ещё весной, поэтому пока ротации не будет. На данный момент все спортсмены выступают, набирают форму. Могу сказать, что Александр будет выступать на чемпионате Европы», — цитирует Касперовича официальный сайт СБР.