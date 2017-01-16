Акимова: два года назад планировала выйти замуж и уйти в декрет

Российская биатлонисткапризналась, что два года назад была близка к завершению карьеры. В нынешнем розыгрыше Кубка мира 26-летняя спортсменка занимает девятое место.«Если честно, года два назад я планировала выйти замуж, а потом, после “Ижевской винтовки”, уйти в декрет. Но выступила в Ижевске неожиданно удачно, впервые попала в сборную на Кубок мира, и дальше всё пошло по нарастающей. Так что декрет пока решили отложить.Если честно, до сих пор не могу до конца поверить в победу на этапе в Нове-Место. Даже когда тренеры на дистанции на заключительном круге гнали меня и кричали, что иду первой, я не поверила. Точнее, думала, что номер в серединке и меня ещё не раз обойдут.Не мечтала даже о призовом месте, не говоря уж о победе. Просто решила: раз я иду первой хотя бы в первой половине стартового протокола, надо это не упустить. Я не считаю себя лидером. У нас девочки сильные, просто у всех периодически бывают трудности, включая меня», — цитирует Акимову «Спорт-экспресс».