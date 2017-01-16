Лисин: слова Симона Фуркада о Логинове — это голый и необоснованный популизм

Чемпион России 2012 года по конькобежному спорту на дистанции 10 000 м Сергей Лисин, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, прокомментировал заявление французского биатлониста Симона Фуркада о том, что россиянин Александр Логинов не должен быть допущен к Кубку мира из-аз допинговой истории. Фуркад сказал: «Знаю, что наказание прошло, но если федерация хочет реально бороться с допингом, не нужно приглашать его сюда».
«Не имеет принципиального значения, что принимал спортсмен, насколько серьёзной или случайной была субстанция. Он должен иметь возможность вернуться в спорт после окончания дисквалификации. Именно поэтому заявления 32-летнего французского биатлониста Симона Фуркада о том, что россиянин Александр Логинов, которому всего 24 года, не должен больше участвовать в Кубке мира только потому, что его когда-то поймали именно на эритропоэтине, являются голым и необоснованным популизмом», – написал Лисин в своей статье в «Спортфакте».