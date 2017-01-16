Ломанов: я никогда не отказывался играть за сборную России по хоккею с мячом

Девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов-младший, выступающий за шведский «Венерсборг», сказал, что, по его мнению, в сборной России на него больше не рассчитывают. Накануне главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус сообщил, что не планирует вызывать Ломанова в сборную.
«Я никогда не отказывался играть за сборную России, тем более что я за команду играю с 1999 года, то есть уже 18 лет. Всё началось с того, что Сергей Анатольевич Мяус мне позвонил перед Турниром четырёх и убедил меня, что я не участвую в турнире, хотя я был готов и хотел участвовать.
Потом, когда мне не пришло приглашение на углублённое медицинское обследование в Москву, я понял, что меня просто не видят в сборной, и высказался о том, что меня на чемпионате мира, скорее всего, не будет. Морально для себя решил готовиться играть только за клуб без чемпионата мира», — рассказал Ломанов в видеообращении на канале BandyTV.