Тарьей Бё не вошёл в предварительный состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил предварительный состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля. В состав не вошёл Тарьей Бё, не выступавший на этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Предварительный состав сборной Норвегии
Мужчины: Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд.
Женщины: Тириль Экхофф, Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен.