Воронин: сборная Польши выйдет на площадку против России, как на последний бой

16 января мужская сборная России по гандболу в третьем матче на чемпионате мира сыграет с командой Польши. Поражение от россиян лишит поляков шансов на выход в плей-офф, а отечественные гандболисты, победив в этом матче, смогут досрочно выйти в 1/8 финала, несмотря на поражение от Норвегии. Предстоящий матч прокомментировал тренер национальной команды«Как показывают тренировки, никаких упаднических настроений после игры с Норвегией в команде нет. Все ребята настроены на матч с Польшей. Мы посмотрели видео, провели разбор игры соперника и очень надеемся, что ошибок, которые мы допустили в матче с Норвегией, не будет. Конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает, но мы постараемся их минимизировать и довести встречу с Польшей до положительного результата.В матче с Норвегией ребята не совсем правильно выполнили в атаке то, о чём мы говорили на установке. У сборной Польши другое построение защиты, соответственно, подготовка к игре у нас тоже другая. Я очень надеюсь, что ребята выйдут на площадку и исполнят то, о чём мы договаривались.Сборная Польши однозначно выйдет на площадку, как на последний бой. И каждый должен это понимать. Все, кто знаком с главным тренером сборной Польши Талантом Дуйшебаевым, знают, что его команды всегда выходят на каждый матч, как на последний бой.У его команды хорошо налажена игра при переходе из обороны в атаку. При этом у сборной Польши физически развитые игроки, они показывают силовой гандбол. Что касается слов о том, что это молодая команда, это действительно так, видимо, Талант Дуйшебаев взял этот курс с прицелом на летнюю Олимпиаду. Чемпионат мира для многих из игроков — это возможность набраться международного опыта. Но, независимо от возраста, любой игрок на таком турнире, как чемпионат мира, хочет показать, что он — личность», — приводит слова Воронина пресс-служба Федерации гандбола России.