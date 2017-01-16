Вяльбе: вся котовасия, которая пошла от Макларена, — это просто ошибка на ошибке

Президент Федерации лыжных гонок Россиив эфире программы «Все на матч» прокомментировала информацию адвоката отстранённого лыжника Александра Легкова Кристофа Вишеманна о большом количестве ошибок в докладе Макларена, заявив, что на юриста ВАДА нужно подавать в суд.«В этом докладе наверняка очень много таких мелочей, за которые, безусловно, надо цепляться. Для нас сейчас самое главное — понять, будем мы отстранены дальше или нас восстановят во всех правах, после чего все продолжат соревноваться с чистой совестью. Единственное, я для себя понимаю, что в любом случае на Макларена надо однозначно подавать в суд. Спортсмен не мог каким-то образом повредить свою банку для анализов. Он вышел из помещения, комиссар расписался, и после этого спортсмен уже не несёт никакой ответственности. А сейчас ребята несли ответственность. Они, безусловно, потеряли очки на Кубке мира, некоторые потеряли деньги, которые платятся за участие в соревнованиях, федерация в целом потеряла очки для национального Кубка. Плюс мы несём моральный ущерб, на нас идёт определённое давление ото всех.Безусловно, победы Устюгова, Матвеевой, Белоруковой — это здорово, но атмосфера в целом не такая уж и радужная, и за это человек тоже должен нести какое-то наказание. Судиться с FIS я в любом случае не собираюсь, поскольку FIS действует по правилам. МОК прислал им бумагу о том, что они должны разобраться с такими-то спортсменами, и FIS это делает. На этой неделе международная федерация должна вынести какой-то вердикт. Вся котовасия, которая пошла от Макларена, — это просто ошибка на ошибке. Спортсмены должны бегать, и я их каждый день успокаиваю. Говорю им, что надо дождаться решения FIS, а затем будем заниматься своими делами. Я ещё с лета общаюсь с европейским адвокатом. В любой суд нужно идти только с уверенностью в том, что ты выиграешь», — сказала Вяльбе.