Лучшие моменты первого этапа ЧМ Red Bull Crashed Ice

В Марселе прошёл первый этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Забеги проходили по трассе с препятствиями длиной 340 метров. В каждом старте принимали участие по четыре спортсмена, двое из которых проходили в следующий раунд.Победу на этапе одержали действующий чемпион мира американеци канадка. Лучший из россияниностановился в нескольких мгновениях от попадания в четвертьфинал.Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты соревнований.