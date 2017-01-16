Лучшие моменты первого этапа ЧМ Red Bull Crashed Ice
16 января 2017, понедельник. 19:19.
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В Марселе прошёл первый этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Забеги проходили по трассе с препятствиями длиной 340 метров. В каждом старте принимали участие по четыре спортсмена, двое из которых проходили в следующий раунд.
Победу на этапе одержали действующий чемпион мира американец Кэмерон Нааш
и канадка Жаклин Лежер
. Лучший из россиянин Денис Новожилов
остановился в нескольких мгновениях от попадания в четвертьфинал.
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