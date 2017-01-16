Матвеева: Крамер просто примотал мне пальцы к палке так, чтобы было правильно

Двукратная победительница этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахесчитает, что добилась успеха, благодаря переходу в группу к тренеру Маркусу Крамеру.«Большое спасибо президенту нашей федерации Елене Валерьевне Вяльбе, которая дала мне возможность готовиться к этому сезону с Маркусом Крамером. Мне кажется, он кардинально поменял практически всё. Как мы тренируемся, готовимся к соревнованиям, переезжаем, проводим время дома… Мне нравится, что нет такого: план один для всех, и хоть умри, но выполни. У нас постоянный диалог, и главное, Маркус тебя действительно слышит. Без проблем даст лишний отдых или снизит нагрузку, если увидит, что ты реально не справляешься.У меня с детства есть ошибка в технике, из-за которой я держу палку чуть по-другому, чем все остальные. Все тренеры, с которыми я работала раньше, пытались её исправить, но не удалось. Маркус в Отепя выслушал эту историю, поснимал меня на тренировке, посмотрел, как именно идёт движение кисти. Смотрю, на следующий день несёт скотч и тейп. Я говорю: «Это ещё зачем?» Он взял и просто примотал мне пальцы и кисти к палке так, чтобы было правильно. А у нас, представьте, по плану скоростная тренировка. Я инстинктивно пытаюсь палку стряхнуть, взять удобно, а не могу. Так постепенно и переучилась. Причём благодаря этому начала меняться к лучшему и техника хода в целом.Всё лето я готовилась наравне со всеми. Было, мягко говоря, непросто, и Крамер мне об этом напомнил как раз в Тоблахе. Подошёл после пьедестала и сказал: «Помнишь, как было летом тяжело? Зато сейчас легко!» – приводит слова Матвеевой «Спорт-экспресс».