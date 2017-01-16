Парное катание исключено из программы зимней Универсиады-2017

Парное фигурное катание исключено из программы зимней Универсиады 2017 года, которая пройдёт в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Россию на турнире должны были представить две пары: Алиса Ефимова и Александр Коровин, Богдана Лукашевич и Александр Степанов.
«В соответствии с регламентом проведения международных соревнований по парному фигурному катанию ФИСУ приняло решение исключить соревнования в этом виде из спортивной программы Универсиады-2017. Купленные билеты на соревнования фигуристов-парников, можно сдать или обменять в официальных пунктах продажи билетов Универсиады», — сообщается на официальном сайте соревнований .
Напомним состав национальной сборной в других видах фигурного катания. В танцах на льду выступят Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова и Егор Базин, Василиса Даванкова и Антон Шибнев. В женском одиночном катании — Алёна Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева, в мужском — Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.