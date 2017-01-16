Гроссмейстер Карякин одержал первую победу на турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в третьем туре супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) одержал первую победу, переиграв голландского шахматиста Люка ван Вели. Россиянин вёл с самого начала партии, ван Вели признал поражение после того, как Карякин превратил одну из своих пешек в ферзя.
После трёх туров Карякин догнал по очкам сразу четырёх соперников: индийца Пенталу Харикришну, норвежца Магнуса Карлсена, китайца И Вея и американца Уэсли Со. У всех по 2 балла. Однако в турнирной таблице Сергей идёт шестым, уступая соперникам по дополнительным показателям. Лидирует украинский гроссмейстер Павел Эльянов, в активе которого 2,5 балла.