Ямайские бобслеисты ищут деньги на оплату тренера, чтобы выступить на ОИ-2018

Ямайские бобслеисты, которые выступали на Олимпийских играх в Сочи и заняли 29-е место в соревнованиях бобов-двоек, собирают деньги на тренера, чтобы подготовиться к Играм-2018. На специальном ресурсе для краудфандинга GoFundMe спортсмены запустили проект с целью собрать $ 60 тыс. на оплату услуг будущего наставника.«Олимпиада уже через год, и нам нужно активно тренироваться. С верой в бога и друг в друга мы работаем так много, как только можем. Но нам не хватает одного – тренера. У нас есть талант, дисциплина и решимость, необходимые, чтобы бороться на зимней Олимпиаде-2018. Пожалуйста, поддержите наши усилия, чтобы собрать достаточно средств и нанять тренера», — цитирует объявление бобслеистов портал Inside the Games.