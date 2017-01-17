Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по гандболу, обыграв Польшу

Мужская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира во Франции. В третьем туре подопечныеобыграли команду Польши со счётом 24:20. Первый период завершился с преимуществом россиян в четыре мяча. После перерыва поляки бросились вдогонку, но в концовке встречи российские гандболисты вернули себе добытое в первом периоде преимущество.В первом матче сборная России выиграла у команды Японии со счётом 39:29, а во втором уступила Норвегии – 24:28. Одержав две победы в подгруппе, россияне гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.Польша – Россия – 20:24 (9:13).