В сборной Норвегии Матвееву считают одной из фавориток чемпионата мира

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус отметил, что рассматривает российскую лыжницукак одну из фавориток на предстоящем чемпионате мира. Россиянка выиграла личный и командный спринт на этапе Кубка мира в Италии.«Считаю Матвееву реальным претендентом на золото на чемпионате мира в Лахти. Её будет тяжело одолеть. Наталью ранее дисквалифицировали за применение эритропоэтина, но по этому поводу могу лишь сказать, что она уже своё наказание отбыла. Сроки дисквалификации определяет ВАДА. У норвежской команды нет никаких сомнений по поводу её чистоты, ни о чём таком не слышал», — сказал Лефсус в интервью Dagbladet.Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 5 марта в Лахти.