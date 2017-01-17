Домрачева: пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены чисты

Белорусская биатлонисткапрокомментировала своё отношение к спортсменам из России в связи с допинговым скандалом, основанным на докладе Макларена.«Не имеет смысла рассуждать. Я не располагаю информацией, чтобы делать какие-то выводы. Остаётся подождать расследований.Отношение к спортсменам из России? Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте. Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьёзно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет», – цитирует Домрачеву by.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».