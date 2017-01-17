Торгованов: сборной РФ помогло, что здорово играли Вадик Богданов и защита

Главный тренер мужской сборной России по гандболупрокомментировал победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира во Франции со счётом 24:20.«Поляки были в сложном положении, им обязательно нужно было выигрывать. Примерно в таком же положении были и мы, нам тоже нужно было выигрывать. Мы начали играть нервно, несколько атак мы не смогли реализовать, хотя и хорошо разыграли комбинацию. Но помогло, что здорово играли Вадик Богданов и защита. На таких турнирах, как чемпионат мира, это многое значит. Мы завершили матч с преимуществом в четыре мяча, которое нам удалось удержать. Хотя со сборной Польши нам было очень нелегко. Будем честны, в некоторых моментах нам повезло, в двух эпизодах мяч отскочил нам в руки, после чего мы сумели забить два гола.Мы рассчитывали, что Вадим Богданов справится с игрой. Если бы у него не пошло, другое дело. А так он играет в польской лиге, это тоже помогло.Нам хочется занять в группе место повыше», — цитирует Торгованова официальный сайт ФГР.