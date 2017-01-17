Мужская сборная Хорватии победила белорусов на ЧМ по гандболу во Франции

16 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны 7 матчей. В частности, сборная России в матче группы A победила команду Польши со счётом 24:20.В группе B испанцы разгромили команду Анголы со счётом 42:22, а словенцы обыграли сборную Македонии — 29:22. Испанцы и словенцы лидируют в группе, набрав по 6 очков.В группе С венгры победили чилийцев со счётом 34:29, а хорваты — белорусов — 31:25. Хорваты лидируют в группе с 6 очками.В группе D датчане одолели шведов — 27:25, а египтяне — команду Бахрейна — 31:29. Лидируют датчане с 6 очками.