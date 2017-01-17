Пак: в России Пихлера почему-то представляют в образе дьявола. Это не так

Член правления Союза биатлонистов Россиипрокомментировал слова немецкого специалиста, ранее работавшего с женской сборной России по биатлону, о том, что если информация из докладаверна, то Россию надо отстранить от соревнований.«Пихлер придерживается такой же позиции, как и Бессеберг, – если вина большого количества спортсменов будет доказана, то сборную нужно отстранить. Это говорит исключительно о его нетерпимости к допингу, а не о ненависти к России. Я не хочу защищать Вольфгана относительно его высказываний, но в России его почему-то представляют в образе дьявола. Это не так. Он с огромным уважением относится к нашей стране и к спортсменам, с которыми он работал.Любой новый опыт – это опыт. Даже если он не оправдал чьи-то надежды. Пихлер привнёс много полезного и нового в наш биатлон. Я работал со многими тренерами, но не видел специалиста, который делал своё дело более организованно, чем он.Спортсмены тоже остались высокого мнения о совместной работе с ним. Но в глазах общественности Пихлер представляется вредителем, и для меня это загадка», – цитируют Пака «Известия».