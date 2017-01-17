Экхофф пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 19 по 22 января. В частности, в заявку не вошла двукратная чемпионка мира, которая после болезни не набрала оптимальную форму.: Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбу, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер.: Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Вегард Бьорн Йермунсхауг.