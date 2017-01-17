Отстранённый FIS лыжник Вылегжанин выступил на чемпионате Удмуртии

Российский лыжник Максим Вылегжанин, отстранённый Международной федерацией лыжного спорта по подозрению в нарушении антидопинговых правил, принял участие в чемпионате Удмуртии, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии.
Спортсмен участвовал в первом и втором турах чемпионата, одержав две победы. Согласно кодексу FIS, выступление отстранённых спортсменов в соревнованиях противоречит правилам организации.
23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА федерация отстранила шесть российских лыжников: Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.