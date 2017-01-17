Шляхтин: Сидорова, Калина, Коробкина подали заявки в IAAF через ВФЛА

Президент ВФЛАсообщил, что чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом, чемпионка России в беге на 1500 метров, чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 метровподали в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных турнирах через ВФЛА. Ранее заявку отправила чемпионка мира в прыжках в высоту«Ещё три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА – от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной. IAAF рекомендовала спортсменам, чтобы координатором подачи заявок на участие в международных турнирах была ВФЛА. То есть мы контролируем процесс подачи индивидуальных заявок, других механизмов сейчас нет», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».