Юниорская сборная России по индорхоккею завоевала бронзу на ЧЕ в Португалии

Юниорская сборная России по индорхоккею стала бронзовым призёром первенства Европы, которое завершилось в Португалии. В матче за третье место подопечные Юрия Волкова обыграли команду Беларуси со счётом 7:1.
Представитель сборной России Сергей Лепёшкин, выступающий за «Динамо» из Электростали, стал лучшим бомбардиром турнира и был признан самым ценным игроком первенства.
В финале соревнований сборная Польши сломила сопротивление команды Австрии со счётом 5:4.
В России индорхоккей получил официальное признание с 1995 года.