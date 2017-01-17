Юниорская сборная России по индорхоккею завоевала бронзу на ЧЕ в Португалии

Юниорская сборная России по индорхоккею стала бронзовым призёром первенства Европы, которое завершилось в Португалии. В матче за третье место подопечныеобыграли команду Беларуси со счётом 7:1.Представитель сборной России, выступающий за «Динамо» из Электростали, стал лучшим бомбардиром турнира и был признан самым ценным игроком первенства.В финале соревнований сборная Польши сломила сопротивление команды Австрии со счётом 5:4.В России индорхоккей получил официальное признание с 1995 года.