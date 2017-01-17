Стал известен окончательный состав сборной РФ на ЧМ по хоккею с мячом

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом огласил окончательный состав на чемпионат мира, который пройдёт в Сандвикене (Швеция) с 29 января по 5 февраля, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия»).: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — «СКА-Нефтяник»).: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — «Водник»), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — «СКА-Нефтяник»).: Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Никита Иванов («Венерсборг», Швеция), Алмаз Миргазов («Енисей»).Первый матч чемпионата мира сборная России проведёт 30 января с командой Казахстана.