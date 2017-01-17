Латыпов вошёл в состав сборной РФ по биатлону на зимнюю Универсиаду 2017

Стал известен состав сборной России по биатлону на зимнюю Универсиаду, которая пройдёт с 29 января по 8 февраля 2017 года в Алма-Ате (Казахстан), сообщает официальный сайт СБР. Медали будут разыграны в индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах и смешанной эстафете. В частности, в состав вошёл. Независимая антидопинговая комиссия в сентябре 2016 года приняла решение не дисквалифицировать Латыпова, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы мельдония.: Максим Буртасов, Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Печёнкин, Иван Печёнкин, Семён Сучилов, Сергей Корастылёв.: Маргарита Васильева, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Инна Смирнова, Ольга Шестерикова, Надежда Дубова.